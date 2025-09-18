Fecanaco Sonora y Canacope Hermosillo reconocieron logros del Primer Informe de Antonio Astiazarán, con avances en vialidades, seguridad e infraestructura hidráulica que fortalecen la competitividad y confianza ciudadana.

Las cámaras empresariales Fecanaco Sonora y Canacope Hermosillo expresaron su respaldo al Primer Informe de Gobierno del alcalde Antonio Astiazarán, al destacar que los proyectos en infraestructura, seguridad y movilidad representan beneficios directos para la capital sonorense.

Martín Zalazar Zazueta, presidente de ambos organismos, subrayó que el paso a desnivel en Colosio y Solidaridad será clave para mejorar la movilidad urbana, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad en la ciudad.

El dirigente empresarial resaltó también la inversión en infraestructura hidráulica, considerada estratégica frente a la sequía. “Estas acciones brindan certeza a las familias y a las actividades productivas en un tema tan crucial como el agua en Hermosillo”, puntualizó.

En materia de seguridad, Zalazar destacó la incorporación de patrullas eléctricas, drones, cámaras de videovigilancia y corredores Camina Segura, medidas que fortalecen la prevención del delito y refuerzan la confianza de ciudadanos y comerciantes.

Finalmente, el líder de Fecanaco y Canacope reiteró el compromiso del sector privado de mantener una colaboración estrecha con el Ayuntamiento para consolidar un Hermosillo más seguro, competitivo y eficiente.



