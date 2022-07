Llevan una semana viviendo en su auto tras quedarse tirados rumbo a Nogales

Partieron desde Guaymas rumbo a Nogales para ver a un familiar enfermo, pero diferentes situaciones les ha frenado de poder llegar a su destino; ahora viven en su auto esperando a tener recursos para reparar su auto y seguir su camino a la frontera.

Momentos difíciles son los que ha pasado la familia Ramírez López quienes han vivido en su automóvil durante una semana, el cual se encuentran sobre la calle once, frente a la secundaria número dos.

Fue el martes pasado cuando la familia emprendió el viaje desde el municipio de Guaymas con dirección a Nogales, luego de que Damián Ramírez, de 46 años, fuera informado de que un integrante de su familia se encontraba grave de salud.

Así fue que Damián, su esposa y sus dos hijos comenzaron el viaje sin importar las implicaciones que esto conllevaba, tales como el desperfecto que se suscitó al llegar a la estación de los arrieros, donde afortunadamente fueron auxiliados por elementos de la Guardia Nacional.

Posteriormente siguieron su camino a la altura del kilómetro 250 de la carretera Hermosillo-Guaymas, donde volvieron a tener problemas con su auto modelo Malibu, de color blanco, que quedó parado cerca de una vulcanizadora de paso.

“Yo quise trabajar en la vulcanizadora, pero el vato me dijo que no había trabajo y me apoyó con $150 pesos al ver a mis hijos dentro del carro y me dijo que les comprara algo de comer” , comentó Damián.

Por fortuna también fueron apoyados para hacer prender el sedán y que siguieran su camino, sin embargo poco iba a durar la alegría, pues al llegar a la ciudad de Hermosillo, el auto se quedó sin gasolina y la batería dejó de funcionar.

SUFREN EL CALOR MIENTRAS LIMPIAN VIDRIOS PARA COMER

La familia comentó que ha sido muy difícil soportar las altas temperaturas dentro del automóvil, a pesar de crear medidas para mitigar el calor como el colocar una cobija húmeda en el toldo de auto, no ha sido suficiente.

Aunado al problema con las altas temperaturas, la familia se quedó sin dinero para comprar alimento, por lo que Damían y sus hijos comenzaron a limpiar vidrios en el crucero de la calle de la Reforma y la Avenida Nueve, frente al HIES.

A pesar de la complicada situación que se encuentra la familia Ramírez López, siguen insistiendo en salir adelante y poder llegar a la ciudad de Nogales para visitar a sus familiares.

“Esta muy fuerte el calor pero lo vamos a lograr, vamos a llegar a Nogales así me tarde otra semana, pero si llegamos” , comentó Damián con una sonrisa y preparando sus utensilios para irse a limpiar vidrios.

La familia se encuentra necesitada de apoyo para poder comprar gasolina y seguir su viaje, por lo que pone a disposición el número de cuenta 41 69 16 08 34 20 99 84 para depósito o transferencia.

Si usted se encuentra interesado en apoyar a la familia con alimentación o ayudar con el problema de la batería, puede acudir a la Avenida Once, entre Reforma y Monteverde, de la colonia Jesús García, frente a la secundaria número dos.