"El amor de mi vida… un m*ldito accidente te arrebató la vida junto con nuestra bebé": El esposo de Lupita Castro escribió un triste mensaje en redes.

La tragedia ocurrida el pasado sábado en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo continúa dejando un profundo dolor entre las familias afectadas. Entre las víctimas recientemente identificadas se encuentran Alejandro Fernández, un niño que perdió la vida junto a su madre y su hermana, quien estaba embarazada.

Ángel Fernández, hijo y hermano de los fallecidos, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, confirmando la muerte de sus tres familiares.

"Se me fueron, me dejaron solo, los llevaré en mi corazón, mamá, hermana, hermano y mi sobrinita que venía en camino, los amaré por siempre, que descansen en paz."

Esposo deja un último mensaje a Lupita y su bebé

Lupita Castro, es el nombre de la joven mujer que murió junto a su bebé por nacer , su hermano pequeño y su madre.

Su esposo desde 2024, Rey Vázquez Joel, compartió un mensaje desgarrador en Facebook, junto a una bella imagen de Lupita embarazada:

“El amor de mi vida tantos momentos juntos, risas,llantos,bailes,todo lo que pasamos juntos,y un maldito accidente te arrebato la vida junto con nuestra bebé era juntos para toda la vida mi amor como te había prometido y te me fuiste ahora que voy a hacer sin ti perdóname por no haber alcanzado a llegar a salvarte no alcanze a salvarlas eras,eres y siempre serás el amor de mi vida descansa en paz mi Reyna hermosa,era yo el que se tenía que haber ido no tu ”

Recordatorio de la tragedia

La explosión en la tienda Waldo’s dejó un total de 23 personas fallecidas, entre ellas mujeres, hombres y niños. La mayoría de los decesos se atribuyen a inhalación de gases tóxicos, según informó el Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

La causa exacta de la explosión aún se investiga, aunque se presume un accidente relacionado con un transformador dentro del establecimiento. Mientras tanto, seis personas permanecen hospitalizadas, dos en estado crítico dentro de la Clínica del Noroeste.