El cierre del flujo iniciará a las 9:00 horas y durará unas seis horas este jueves 13 de noviembre, informó Agua de Hermosillo.

Agua de Hermosillo advirtió la noche de este miércoles que este jueves 13 de noviembre se registrarán variaciones en el servicio de agua potable en diversas colonias del sur de la ciudad, debido a trabajos de interconexión con una línea de conducción principal que realiza la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

El organismo informó que, para llevar a cabo la conexión, será necesario mantener seca la línea de conducción, por lo que el cierre del flujo se realizará a partir de las 09:00 horas, en el cruce de Sierra Alpina y Sierra Dorada.

Las colonias que experimentarán bajas presiones o intermitencias en el suministro son:

Fraccionamiento Gala (todas sus etapas)

Valle Almendros

Sierra Clara

Valles de Agualurca

De acuerdo con el comunicado, los trabajos tendrán una duración aproximada de seis horas, tras las cuales se procederá a la reapertura de válvulas y a la inyección gradual de agua en la red, por lo que el servicio se restablecerá de manera paulatina durante la tarde del jueves.

Agua de Hermosillo exhortó a los usuarios de las zonas afectadas a hacer uso racional del agua almacenada en tinacos o contenedores, para cubrir sus necesidades básicas mientras se completan las labores de interconexión.