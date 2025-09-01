Un sobrecalentamiento en el motor de un sistema de enfriamiento generó humo y activó la alarma en una guardería de Paseo Las Quintas, en Hermosillo.

La activación del sistema contra incendios en una guardería ubicada en Paseo Las Quintas, entre Río Sonora y Camino del Seri, provocó la evacuación preventiva de 155 menores y más de 40 docentes este lunes 1 de septiembre.

Cuerpos de emergencia como Bomberos, Policía Municipal, Estatal y Protección Civil acudieron al llamado, confirmando que no hubo personas lesionadas.

Origen del incidente

Según el reporte oficial, el hecho se originó por el sobrecalentamiento en el motor de un 'cooler' instalado en el área de cocina. La fricción generó humo que se propagó por los ductos, lo que activó automáticamente la alarma contra incendios.

Reanudación de actividades

Tras una revisión en las instalaciones, las autoridades determinaron que no existía riesgo para los ocupantes, por lo que las actividades regresaron a la normalidad poco después.

No obstante, varios padres de familia optaron por retirar a sus hijos como medida precautoria.