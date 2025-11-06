A través de redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó el fallecimiento del señor Marcos Segundo Reyes, de 81 años de edad, víctima del incendio de una tienda Waldos de Hermosillo.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo” , señaló el mandatario estatal en una publicación en redes sociales.

“A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles” , expresó.

Marco había sido hospitalizado tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre.

El adulto mayor fue ingresado a la Clínica del Noroeste, que se encuentra a unas calles donde ocurrió el fatídico evento. Su familia había solicitado donadores de sangre para su tratamiento. Marcos se encontraba en estado crítico, pero perdió la vida tras las complicaciones de salud.

Con su muerte, ya son 24 personas que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la tienda Waldos. Las autoridades mantienen contacto directo con las familias de las víctimas para brindar apoyo en servicios funerarios, traslados y acompañamiento integral.