A través de redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares.

Marco Segundo Reyes, adulto mayor que resultó gravemente lesionada durante el incendio de una tienda Waldos ubicada en el centro de la ciudad de Hermosillo, falleció la tarde de este jueves.

A través de redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el adulto mayor perdió la vida a causa de las complicaciones de salud derivadas de las quemaduras sufridas en el 90 por ciento de su cuerpo.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo” , señaló el mandatario estatal en una publicación en redes sociales.

El mandatario estatal expresó sus condolencias a familiares y reiteró el apoyo del Gobierno del Estado "en estos momentos tan difíciles".

“A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles” , expresó.

Marco había sido hospitalizado tras la explosión registrada el pasado 1 de noviembre en el centro de Hermosillo.

El adulto mayor fue ingresado a la Clínica del Noroeste, que se encuentra a unas calles donde ocurrió el fatídico evento. Su familia había solicitado donadores de sangre para su tratamiento. Marcos se encontraba en estado crítico, pero perdió la vida tras las complicaciones de salud.

Con su muerte, ya son 24 personas los fallecidos tras la tragedia ocurrida en la tienda Waldos. Las autoridades mantienen contacto directo con las familias de las víctimas para brindar apoyo en servicios funerarios, traslados y acompañamiento integral.