Texto homenaje de Jesús Ballesteros, amigo y colega de nuestro compañero Jorge Flores, quien dejó este mundo la tarde del jueves 21 de agosto en Hermosillo.

Hoy nos toca despedir a Jorge Flores, un hombre que fue mucho más que un fotógrafo: fue un gran amigo y un ser humano extraordinario.

Jorge vivió con pasión y entrega. Para él, cada día era una nueva oportunidad de emocionarse con la vida y con su trabajo. Siempre buscaba la mejor fotografía, aquella capaz de atrapar rayos, estrellas fugaces o la belleza de una tormenta en el cielo. Ese misterio que lo acompañaba lo hacía mirar constantemente hacia arriba, como si en el firmamento encontrara respuestas.

Era un hombre discreto, que prefería guardar sus sentimientos para no incomodar. Sin embargo, quienes lo conocimos sabemos que en su interior habitaba un corazón noble y agradecido con la vida. Le gustaba compartir momentos con sus amigos, disfrutar de la compañía sincera y, aunque pocas veces hablaba de sí mismo, su esencia quedaba plasmada en cada gesto y en cada imagen que capturaba.

Nos deja el recuerdo de un ser apasionado, autosuficiente y generoso. Un hombre que, sin hacer ruido, marcó la vida de quienes lo rodeamos. Jorge Flores se va de este mundo, pero nos queda su mirada transformada en fotografías y su memoria convertida en ejemplo de vida.