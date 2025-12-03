Una estudiante de 18 años recibió la tarde del martes una falsa amenaza sobre la seguridad de su madre.

Una estudiante de 18 años de la Universidad de Sonora fue víctima de una extorsión telefónica la tarde del martes 02 de diciembre, lo que provocó una intensa movilización policiaca dentro y fuera del campus Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:40 horas, cuando la joven recibió una llamada de desconocidos que afirmaban, de manera falsa, que su madre había sido privada de la libertad. Bajo presión, la estudiante salió del campus y se dirigió hacia la plaza comercial Galerías Mall, donde realizó un depósito de 8 mil pesos a los extorsionadores.

Minutos más tarde, la chica logró comunicarse con su padre, quien confirmó que su madre estaba bien y reportó el caso al 911.

La Fiscalía confirma que fue extorsión virtual

Patrullas de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes ministeriales acudieron al campus para dialogar con estudiantes y personal de seguridad, además de activar un operativo de búsqueda. Elementos de la Policía Municipal y personal de Seguridad Universitaria lograron localizar a la alumna, brindándole apoyo inmediato.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban su presunta desaparición o privación ilegal de la libertad, lo que generó alarma entre la comunidad universitaria.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Sonora aclaró que no se trató de un secuestro, sino de un caso de extorsión virtual, una modalidad en la que delincuentes manipulan psicológicamente a la víctima para aislarla y hacer creer a su familia que está en peligro.

La autoridad confirmó que la estudiante fue localizada fuera de las instalaciones de la Unison, y que ninguna de las dos partes presentó lesiones. Tanto la alumna como su madre acudieron al Ministerio Público para rendir declaración y formalizar la denuncia.

Las autoridades reiteraron la importancia de no responder llamadas de números desconocidos, cortar la comunicación ante cualquier amenaza y comunicarse de inmediato con el 911 para recibir orientación en tiempo real.