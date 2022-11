Desfile de personajes por Día de Brujas en concurso de disfraces de EXPRESO

Personal que labora en EXPRESO llevó a cabo este lunes un colorido concurso de disfraces por el Día de Brujas o Halloween que se celebra este 31 de octubre.

Un desfile de curiosos y conocidos personajes del anime, videojuegos, televisión y cine participaron en esta ocasión.

Entre los personajes que fueron recreados con gran originalidad por el personal se encuentran Cruella de Vil, Raphael de "Las Tortuga Ninja", así como el personaje de Mario Moreno, Cantinflas.

También se hizo presente Guy Fawkes, identificado como el de la misteriosa máscara en “V de Venganza'', la clásica Merlina Adams, Toadette de la saga de videojuegos de Mario, así como otros disfraces tradicionales.

El ganador indiscutible del primer lugar en este concurso de disfraces fue Jesús Leobardo Luna Avila, quien labora en el área de limpieza, y su admiración por “Cantinflas” lo llevó a disfrazarse como el icónico comediante mexicano.

“Mi personaje siempre ha sido el imitar a Cantinflas y es la primera vez que me disfrazo así, es mi gusto y siempre ha sido mi ídolo, me sentí bien a gusto, muchas gracias a los compañeros que me apoyaron”.

Comentó que en su caso, le gusta mucho el poder imitar las actuaciones y gestos de “Cantinflas”, lo que con frecuencia lo suele hacer en su casa y en compañía de su familia.

Sayra Ocejo, parte del área de continuidad y control de anuncios, fue quien ganó el segundo lugar del concurso, con su personificación de la villana Cruella de Vil.

“Es la primera vez que participo en un concurso de disfraces, y esta vez me tocó disfrazarme de Cruella, ya lo había hecho anteriormente pero por gusto, y esta es la primera vez que lo hago en concurso”.

Sobre el haber elegido al personaje de la villana de Disney, dijo que al buscar disfraces es uno de los que le llamó la atención, por ser más apegado a su personalidad.

El tercer lugar del concurso de disfraces de EXPRESO por su personificación de una bruja fue para Leslie Enríquez del equipo de producción radiofónica.

LOS PARTICIPANTES

Leobardo Luna - Cantinflas

Sayra Ocejo Bujanda - Cruella de Vil

Leslie Enríquez - Bruja