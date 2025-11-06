Estudiantes de Unison expresan solidaridad con la familia de una de las víctimas fallecidas en el incendio, demandando justicia y responsabilidad.

Decenas de estudiantes, colectivos, amigos y familiares marcharon la tarde de este jueves en Hermosillo para exigir justicia por las 24 víctimas fallecidas en la explosión e incendio de la Tienda Waldos ocurrida el pasado 1 de noviembre.

(Foto: José Díaz/EXPRESO)

La marcha memorial inició en bulevar Luis Encinas, se dirigió hasta el lugar de los hechos en el cruce de avenida Dr. Noriega y Mariano Matamoros, donde se rindió un minuto de silencio y pase de lista en memoria de las víctimas. Además, familiares y amigos ofrecieron algunas palabras para recordar a sus familiares.

Tatiana Mabel Soriano Castro, familiar de Maribel, Francisca y Alejandro, víctimas fallecidas en el incendio, exigió justicia por sus familiares manifestando que ninguna otra persona o familiar debería pasar por una situación similar.

"Estamos aquí porque queremos justicia por las víctimas, queremos que siempre sean recordados por las buenas personas que eran, por lo alegres que eran. Ninguna persona merece pasar por una situación así. Estamos aquí para exigir justicia por nuestros primos y por nuestra tía" , expresó.

(Foto: José Díaz/EXPRESO)

Paul Axel Medellín Villalobos, secretario general de la Asociación de Estudiantes Sonorenses (Adeus), en relación al fallecimiento de Jhoana, estudiante de Unison, dijo lo siguiente:

"Los estudiantes de Unison estamos en completa solidaridad con la familia. Sabemos el dolor, por eso es que estamos expresándolo en esta marcha memorial para que esto no quede impune y la comunidad estudiantil para que los responsables enfrenten la justicia" , expresó.

(Foto: José Díaz/EXPRESO)

La marcha finalizó en la Plaza Zaragoza frente a Palacio de Gobierno donde los asistentes repitieron consignas"No fue accidente, fue negligente", "No los olvidamos, por ellos marchamos" y mensajes para sus familiares fallecidos.

(Foto: José Díaz/EXPRESO)