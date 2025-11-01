Autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en la calle Doctor Noriega, frente a una tienda departamental.

Un incendio se registró este sábado en el interior del establecimiento comercial “Waldos”, ubicado en la calle Doctor Noriega y Matamoros, en pleno Centro de Hermosillo, movilizando de manera inmediata a cuerpos de emergencia.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo, en coordinación con la Policía Municipal, Cruz Roja y otras corporaciones, atendió el siniestro y logró controlarlo, evitando que el fuego se propagara a los negocios vecinos.

Personas lesionadas tras explosión

El director de Bomberos, Francisco Matty Ortega, informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para recibir atención médica y confirmó que gracias a la rápida intervención de los equipos se limitó el daño. De forma extraoficial, se ha informado que al menos dos o tres personas resultaron lesionadas con quemaduras de gravedad.

“Se iniciarán los peritajes correspondientes para determinar las causas del incendio. Por el momento, se mantienen las labores de búsqueda, enfriamiento y aseguramiento de la zona” , señaló Ortega.

El Gobierno Municipal de Hermosillo indicó que mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y de protección civil, y exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por la zona mientras continúan los trabajos de rescate e investigación.