Los menores disfrutaron de una experiencia guiada con lo más sorprendente de los minerales.

Como reconocimiento a su desempeño escolar, 18 estudiantes de primaria y secundaria del Poblado Miguel Alemán visitaron el Museo de Minería Porfirio Padilla Lara, además de adentrarse en una detallada explicación sobre el uso de los minerales en el taller de mineralogía.

Entre asombro, juegos y diversión, los alumnos conocieron el uso que tiene cada uno de los minerales en la vida diaria, como al grafito al ser la puntilla de los lápices o el cuarzo en el funcionamiento de los celulares.

Además, aprendieron los beneficios de la fluorita, la cual se utiliza en la elaboración de la pasta de dientes o el bismuto utilizado en cosméticos y en el popular medicamento de color rosa para tratar el malestar estomacal.

Uno de los momentos más emocionantes que vivieron los estudiantes en su actividad minera a cargo de la regidora Ana Paula Villalvazo, fue el observar la luminiscencia bajo luz ultravioleta de ciertos minerales exhibidos por parte de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora.

Elizabeth Araux Sánchez, responsable del museo y fundadora del Pabellón Minero Infantil, comentó que la minería impulsa y promueve actividades educativas y científicas entre la población en general.

Ante ello, dijo, el taller de mineralogía del Pabellón Minero Infantil se adapta según la edad de los participantes, tanto en vocabulario como en actividades, en las que se incluye la lectura del cuento "Una nave espacial inigualable" y el cortometraje "Corazón Minero".

Visitas al Museo de Minería

Araux Sánchez invitó a visitar el Museo de Minería, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, con acceso gratuito, en la calle Tabasco número 191, colonia San Benito, en Hermosillo.

Además, comentó que se puede recorrer de manera virtual las diferentes colecciones de minerales en la página www.museodemineriahermosillo.com.

Las personas interesadas en acceder al taller de mineralogía deben agendar a los teléfonos 662 210 45 89 y 662 210 45 90.