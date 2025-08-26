De acuerdo con la presidenta del Consejo Estudiantil, Melissa Samaniego Encinas, se plantearon al menos tres opciones con el objetivo de garantizar seguridad y accesibilidad a la comunidad universitaria.

A través de los representantes estudiantiles de la Universidad de Sonora presentaron al alcalde de Hermosillo diversas propuestas para rehabilitar el puente peatonal ubicado frente a la institución, proyecto que fue recibido de manera positiva por la autoridad municipal.

De acuerdo con la presidenta del Consejo Estudiantil, Melissa Samaniego Encinas, se plantearon al menos tres opciones con el objetivo de garantizar seguridad y accesibilidad a la comunidad universitaria.

La primera consiste en instalar un cruce peatonal a nivel del piso, acompañado de semaforización y reductores de velocidad para disminuir el riesgo de accidentes.

La segunda alternativa considera la colocación de elevadores en ambos extremos del puente, lo que permitiría mantenerlo en uso, aunque con un costo estimado de cinco millones de pesos que requeriría mayor inversión pública.

Una tercera opción fue darle un nuevo sentido al puente, evitando que se convierta en un 'elefante blanco', mediante la integración de paneles solares, espacios artísticos o un mirador urbano.

Samaniego Encinas destacó que el propósito no es eliminar el puente, sino convertirlo en una infraestructura funcional y segura. “ Nosotros no estamos pidiendo su demolición; queremos que se aproveche y se adapte a las necesidades de los estudiantes y de la ciudad” , aclaró.

El alcalde de Hermosillo recibió las propuestas y se comprometió a revisarlas durante esta semana para determinar su viabilidad. Aunque no se adelantaron decisiones, la autoridad consideró factible iniciar con las opciones de menor costo y mayor impacto inmediato para la comunidad.

En ese sentido, los representantes estudiantiles señalaron que la alternativa más viable es la del cruce a nivel del piso, al requerir menos recursos y responder de manera rápida a la necesidad de accesibilidad.

“Es la opción que más beneficia a corto plazo y la que mejor atiende el problema de seguridad vial que enfrentamos todos los días” , expresó la dirigente universitaria.

Finalmente, el Consejo Estudiantil subrayó que el planteamiento busca atender una demanda constante de la comunidad y transformar el puePonte en un espacio que cumpla con su función social. Será en los próximos días cuando el Ayuntamiento defina los pasos a seguir.