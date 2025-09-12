Las adecuaciones buscan garantizar mayor seguridad en el cruce peatonal frente a la Universidad de Sonora.

La presión de la comunidad estudiantil dio resultados: el Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora logró que se incorporaran ajustes al proyecto del puente peatonal, luego de reunir más de 3 mil firmas en respaldo a sus demandas.

Melissa Samaniego Encinas, presidenta del Consejo, informó que durante una reunión con el alcalde Antonio Astiazarán y su equipo se confirmó la inclusión de modificaciones solicitadas desde hace meses.

Entre los cambios destacan la instalación de cámaras de vigilancia, la presencia de personal de resguardo y la colocación de un semáforo peatonal que se activará mediante botón, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes cruzan diariamente la zona.

Samaniego Encinas aclaró que la propuesta de colocar un elevador en los extremos del puente no se incluyó en la versión final, ya que únicamente se trataba de una sugerencia preliminar.

La próxima semana se celebrará una nueva reunión para definir las fechas de entrega de la obra y revisar los puntos que requieren reforzar las medidas de seguridad alrededor de la máxima casa de estudios en Sonora.