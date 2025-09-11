Melissa Samaniego Encinas, presidente del Consejo Estudiantil, informó que durante una reunión con el alcalde Antonio Astiazarán y su equipo se confirmaron las adecuaciones que atenderán solicitudes expresadas desde meses atrás.

El Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora logró que se incluyeran cambios en el proyecto del puente de la Unison, luego de reunir más de tres mil firmas en respaldo a la comunidad universitaria.

Melissa Samaniego Encinas, presidente del Consejo, informó que durante una reunión con el alcalde Antonio Astiazarán y su equipo se confirmaron las adecuaciones que atenderán solicitudes expresadas desde meses atrás.

Entre los ajustes se contemplan cámaras de seguridad, presencia de personal de resguardo y un semáforo peatonal que se activará mediante un botón, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes cruzan diariamente la zona.

Samaniego Encinas aclaró que la propuesta de instalar un elevador en los extremos del puente no se incluyó en la versión final y que solo era una propuesta.

En cambio, el Consejo propondrá que los pilares más altos del puente se conviertan en espacios para arte urbano, en coordinación con estudiantes de artes plásticas y con materiales que aportaría el municipio.

La próxima semana se sostendrá otra reunión para definir las fechas de entrega de la obra, y revisar los puntos que requieren reforzar la seguridad alrededor de la máxima casa de estudios en Sonora.