Como parte del reforzamiento operativo impulsado por el Gobierno Municipal, el Departamento puso en marcha la nueva unidad equipada para emergencias y rescates.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo puso en marcha el martes por la mañana, una nueva unidad extintora en la Estación Centro, como parte del reforzamiento operativo derivado de la reciente entrega de vehículos que realizó el Gobierno Municipal.

El secretario general del Sindicato Único de Bomberos, Jesús Fierro, informó que la unidad había sido recibida oficialmente días antes y que el personal comenzó su equipamiento desde la mañana.

Detalló que la extintora asignada a la estación quedó optimizada dentro del plan para estandarizar herramientas y capacidades entre las diferentes estaciones para acciones de emergencia.

Por otra parte, Fierro indicó que la unidad también cuenta con accesorios para operaciones de rescate, debido a que la base atiende tramos carreteros como la ruta a Ures y Nogales, además de funcionar como apoyo a otras zonas cuando se presentan altas cargas de servicios.

“Cada estación tiene necesidades distintas según la zona que le toca cubrir” , explicó Fierro. “Por ejemplo, el sector norte atiende muchas emergencias en el cerro del Bachoco y ahí se ocupan herramientas como cuerdas y mosquetones para maniobras en terreno elevado” , aclaró.

El dirigente sindical recordó así que también han comenzado a llegar 53 equipos para protección personal, conocidos como “equipo de combate”, adquiridos por el Patronato de Bomberos con una inversión que supera los 7 millones de pesos, además de dispositivos de respiración autónoma que ya se distribuyeron.