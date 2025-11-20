La Fiscalía de Sonora informó que los tres menores de 11, 8 y 2 años reportados como ausentes en Nogales fueron localizados sanos y salvos en Phoenix, Arizona, en compañía de su padre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer, mediante un comunicado, que los tres menores fueron ubicados en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, luego de realizar actos de investigación por la probable desaparición registrada en Nogales.

Las autoridades confirmaron que los niños estaban acompañados por su padre, identificado como Orlando “N”, y que se encuentran en buen estado de salud.

De acuerdo con la información oficial, en entrevista con la madre se estableció que los menores se encontraban bajo el cuidado de su pareja al momento de los hechos. La situación se habría originado a partir de una diferencia con Orlando “N”, quien decidió llevarse a los niños a Phoenix sin avisarle previamente.

La mujer precisó que había dejado a los menores solos y dormidos en casa y que, posteriormente, el padre pasó por ellos y se los llevó sin su conocimiento, lo que derivó en el reporte inicial de ausencia.

La Fiscalía subrayó que, una vez localizados los niños y aclaradas las circunstancias, se determinó que los menores nunca estuvieron en peligro ni fueron víctimas de algún delito de alto impacto.

La madre, al resolver sus diferencias con el padre, decidió no presentar denuncia formal por la ausencia de los hijos y aceptó que permanezcan unos días en Phoenix para convivir con sus abuelos paternos.

La FGJES destacó que la oportuna intervención de las autoridades permitió ubicar a los menores, descartar un escenario de riesgo y confirmar que se trataba de una situación de carácter familiar.

El caso se suma a los reportes en los que, tras una primera sospecha de desaparición, las investigaciones permiten establecer que los movimientos de niñas, niños y adolescentes están relacionados con dinámicas internas de los hogares, lo que no exime a los adultos de su responsabilidad en el cuidado y supervisión.



