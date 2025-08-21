La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobernador de Sonora abrir diálogo con vecinos inconformes con el proyecto de vivienda CADAM, al afirmar que no debe existir una división territorial entre ricos y pobres.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a las protestas vecinales en Hermosillo contra el proyecto habitacional CADAM, parte del Programa Nacional de Vivienda.

“Primero, todos tienen derecho a la vivienda y no puede haber esta división social territorial de aquí viven los ricos y aquí viven los pobres”, afirmó.

La mandataria indicó que solicitó a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Etna, coordinarse con el gobernador de Sonora para revisar alternativas y establecer una mesa de diálogo con los habitantes.

“Siempre hay que hablar con la gente. En este caso vamos a pedirle al gobernador que nos ayude”, agregó.

Vecinos de colonias como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles y Las Provincias se han manifestado contra el proyecto CADAM. Alegan que la construcción aumentará la densidad poblacional, el tráfico y la inseguridad en el sector poniente de la ciudad.

Entre las acciones que acordaron está la instalación de lonas informativas en el área de obra y un bloqueo vehicular en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales.



