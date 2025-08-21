Sheinbaum pide diálogo y rechaza división social en viviendas en Hermosillo
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobernador de Sonora abrir diálogo con vecinos inconformes con el proyecto de vivienda CADAM, al afirmar que no debe existir una división territorial entre ricos y pobres.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a las protestas vecinales en Hermosillo contra el proyecto habitacional CADAM, parte del Programa Nacional de Vivienda.
“Primero, todos tienen derecho a la vivienda y no puede haber esta división social territorial de aquí viven los ricos y aquí viven los pobres”, afirmó.
La mandataria indicó que solicitó a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Etna, coordinarse con el gobernador de Sonora para revisar alternativas y establecer una mesa de diálogo con los habitantes.
“Siempre hay que hablar con la gente. En este caso vamos a pedirle al gobernador que nos ayude”, agregó.
Vecinos de colonias como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles y Las Provincias se han manifestado contra el proyecto CADAM. Alegan que la construcción aumentará la densidad poblacional, el tráfico y la inseguridad en el sector poniente de la ciudad.
Entre las acciones que acordaron está la instalación de lonas informativas en el área de obra y un bloqueo vehicular en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales.