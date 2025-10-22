Al concluir el evento de la red de asociaciones civiles ‘Sonora con Todo’, Astiazarán Gutiérrez aseguró que su única preocupación por el momento es atender los asuntos que le ciernen como munícipe.

El presidente de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez habló sobre la decisión de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), que en su ‘relanzamiento’ anunció que ya no iría en alianza con otros partidos políticos en próximas elecciones e implementaría las encuestas y voto de la militancia, dejando atrás las decisiones cupulares.

“Mi única preocupación en este momento es Hermosillo y trabajar muy bien por Hermosillo para dar los resultados que la sociedad está esperando de parte de nosotros como gobierno municipal” , expresó el alcalde municipal.

Luego de que se le refiriera que ha sido ‘apapachado’ por priístas, panistas y perredistas rumbo al 2027, el alcalde respondió que “ya después llegarán las épocas de campaña, de alianzas, de partidos, no es algo que ni me ocupe ni me preocupe” .

Finalmente, concluyó diciendo que su única responsabilidad es hacer un buen papel como presidente municipal y trabajar duro como lo hacen las y los integrantes del Gobierno municipal.