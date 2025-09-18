El alcalde de Hermosillo rendirá cuentas este viernes 19 de septiembre a las 10:50 horas desde el ExpoForum.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presentará este viernes 19 de septiembre su Primer Informe de Trabajo 2024-2027, en un evento que se realizará en el ExpoForum.

El acto protocolario comenzará a las 10:50 de la mañana y será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube del Gobierno de Hermosillo (@hermosillogob), con el propósito de que la ciudadanía pueda seguir de manera abierta el mensaje del presidente municipal.

En la sesión solemne, el Ayuntamiento de Hermosillo dará a conocer los avances alcanzados durante el primer año de la actual administración municipal, en temas como empleo, seguridad, obra pública, programas sociales y participación ciudadana.

El informe forma parte de la obligación establecida en la Constitución de Sonora y en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que mandata a los alcaldes rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública en su primer año de gestión.