El organismo operador del agua informó que varias colonias del sector sur de Hermosillo presentarán una variación en el suministro del vital líquido, debido a trabajos en una línea de conducción de 10 pulgadas ubicada en la carretera a Sahuaripa.

AguaH señaló que está situación provocó el cierre de válvulas para controlar el escurrimiento del vital líquido, lo cual generará una variación en el servicio de agua potable que reciben los usuarios del sector.

¿Cuáles colonias presentarán variación en el servicio de agua hoy?

Como parte de los trabajos de la paraestatal, las colonias que presentan variación el el suministro del vital líquido son:

Perisur, Plaza Patio, Garza, Molino Norson, Zobele, Y Griega, Akiwiki, Pedregal de la Villa, Piedra Bola y demás lugares alrededor.

¿Cuánto durarán los trabajos?

Las cuadrillas se encuentran trabajando con el apoyo de maquinaria especializada para las acciones de reparación de la línea, por lo que se estima que las labores en el sitio durarán seis horas.