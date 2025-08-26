El organismo operador del agua señaló que 30 colonias al norte de la ciudad podrían presentar baja presión o intermitencia en el servicio.

La tarde de este martes Agua de Hermosillo informó que más de 20 colonias al norte presentarán fallas en el suministro del vital líquido, debido a que se atiende una eventualidad registrada en una línea de conducción de 30 pulgadas de diámetro.

Dicha línea lleva varios años de servicio, y se ubica en el tanque Bachoco, a un costado de la colonia Bretaña, que abastece de agua potable a esta zona de la capital sonorense.

En la zona afectada se ubican cuatro líneas de conducción principales (de 20, 24, 30 y 48 pulgadas de diámetro), siendo la dañada la tubería de 30 pulgadas de material de asbesto cemento.

En el lugar, personal técnico procedió al cierre de válvulas para controlar los escurrimientos, mientras cuadrillas y maquinaria especializada realizan maniobras iniciales necesarias para llevar a cabo la reparación.

¿Cuáles colonias podrían presentar problemas?

El organismo operador señaló que 30 colonias de la ciudad podrían presentar baja presión o intermitencia en el servicio, y esas son:

López Portillo, Jacinto López, Apolo, Ley 57, Lomas de Madrid, Jardines, Carmen Serdán, Miguel Hidalgo, Villas del Cortijo, Bachoco, Paseo Margarita, Cuatro Olivos, Sierra Vista, Arcadia, La Ventana, Misión del Sol, Terrazas del Mirador, Colinas, Mision del Real, Sacramento, Camino Real Nueva Castilla, Misión Sahuaro, Dunas, Floresta, Oasis, Lantana, Ladrilleras, Nueva Palmira, Progresista, Norberto Ortega y sectores aledaños.

AguaH espera que las labores se extiendan durante el resto del día de hoy y será por la mañana del miércoles cuando se inicien las pruebas de cargar tubería y empezar alimentar la red de distribución hasta normalizar el servicio.