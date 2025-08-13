Tras los fuertes vientos de la mañana, se registró una falla en el suministro eléctrico, en la zona de la Galería y Rebombeo Bagotes.

Agua de Hermosillo informó que más de 50 colonias en Hermosillo se verán afectadas en el suministro del vital líquido, esto por una falla eléctrica en la zona de la Galería y Rebombeo Bagotes, derivado de los fuertes vientos que se presentaron la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con el organismo operador de agua, dicho problema provocó una falla en tres equipos de bombeo de los cinco que trabajan normalmente.

Dicha eventualidad generó que el sistema de extracción de agua saliera de operación, afectando el abastecimiento a los tanques de almacenamiento Solidaridad y Olivos, que son fundamentales para la distribución del vital líquido en la zona norponiente de la ciudad.

¿Cuáles colonias presentarán fallas en el suministro de agua?

AguaH señaló que las colonias que presentan o podrían presentar baja presión o intermitencia en el servicio son:

Ampliación Ladrilleras, Primero Hermosillo, Camino Real, Cerro Colorado, Dunas, El Triunfo, Floresta, Misión, Misión del Arco, Misioneros, Norberto Ortega, Nueva Castilla, Nueva Palmira, Oasis, Plaza Real, Progresista, San Judas Tadeo, Sahuaro final, Real del Bosque, Real del Cobre, San Javier, Villa Fontana, Viñedos, Virreyes, López Portillo, Lomas de Madrid, Jardines, Ley 57, Apolo, Mártires de Cananea, Jacinto López, Cortijo, Miguel Hidalgo, Carmen Serdán y zonas aledañas.

Asimismo, Arándanos Residencial, Casalta, Córdoba, Fuente de Piedra, Jorge Valdez Muñoz, La Campiña, Laura Alicia Frías, Nueva Victoria, Mini Parque Industrial, Nuevo Progreso, Privadas del Real, Villa Verde, Paseo del Pedregal, Puerta del Rey, Tierra Nueva, Puerta Real VII y X, Residenciales Montebello y Navarrete, Solidaridad, Tierra Colorada, Villa Merlot, Villas Turín y demás sectores de alrededor.

Finalmente, el organismo municipal explicó que personal técnico y operativo se encuentra haciendo maniobras en el área de los equipos de rebombeo, por lo que esperan que el servicio se restablezca durante las próximas horas.