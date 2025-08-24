El organismo operador del agua advirtió que debido a una eventualidad en el sistema eléctrico de los equipos de bombeo así como fallas en equipos de extracción, colonias al norte y norponiente presentarán fallas a partir de este domingo

Este domingo, Agua de Hermosillo informó que más de 40 colonias en zona norte, norte alto y norponiente podrían presentar fallas en el suministro del vital líquido debido a fallas y eventualidades.

El organismo operador del agua señaló que en el caso de la zona norte y norte alto, hay una eventualidad en el sistema eléctrico de los equipos de bombeo y que debido a esta situación, durante la tarde podría presentarse una variación en el suministro del agua en dichas zonas.

¿Cuáles colonias podrían presentar fallas en zona norte y norte alto?

AguaH precisó que 22 colonias de Hermosillo podrían presentar baja presión e intermitencias en el servicio, y esas son:

Monterosa, Banús, Palermo, Puerta de Hierro, Cumbres, Ibiza, Antara, Santa Bárbara, Villa Cedros, Altaria Villa Colonial, Canteras, Bicentenario, Los Pinos, Natura, Puerta del Rey, Paseo del Pedregal, Privada Residenciales, Aranjuez, Mixcoac, Villa California, Villa Sonora, Fresnos y demás sectores de aledaños.

Detalló que actualmente equipo técnico y operativo se encuentra haciendo maniobras en el área de los sistemas de rebombeo esperando el restablecimiento de los mismos en horas de la madrugada y la mañana de este lunes.

El organismo operador estará informando durante el día los avances de los trabajos hasta su conclusión.

Agua de Hermosillo reiteró la importancia de contar con sistemas de almacenamiento como tinacos en los hogares, para hacer frente a situaciones extraordinarias como esta.

Zonas del norponiente también podrían quedarse sin agua

Por otro lado, permanecen las labores en la zona de la captación Calizas y Bagotes que ha impedido el funcionamiento de los equipos de extracción que han presentado una falla electromecánica, lo cual ha impacta en el suministro de agua potable en algunos sectores de la ciudad.

Los equipos se encuentran fuera de operación, afectando el abastecimiento a los tanques de almacenamiento Solidaridad y Olivos, fundamentales para la distribución del vital líquido en la zona norponiente de la ciudad.

Las colonias que también presentarán problemas son: Viñedos, Virreyes, Camino Real, Nueva Castilla, Misión Sahuaro, Dunas, Floresta, Oasis, Lantana, Ladrilleras, Nueva Palmira, Progresista, Norberto Ortega, López Portillo, Jacinto López, Apolo, Ley 57, Lomas de Madrid, Jardines, Carmen Serdán, Miguel Hidalgo, Villas del Cortijo y colonias aledañas.