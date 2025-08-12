El organismo operador de agua informó que se podrían presentar bajas presiones y hasta intermitencias en el suministro del vital líquido y recomendó utilizar tinacos, para situaciones como esta.

Este martes Agua de Hermosillo informó que varias colonias de la ciudad de Hermosillo podrían presentar bajas presiones y hasta intermitencias en el suministro del vital líquido, esto por un cierre provisional por trabajos de infraestructura hidráulica.

Los trabajos por parte del organismo operador del agua en la ciudad iniciará a partir de las 16:00 horas de hoy, mismos que se realizarán en las avenidas bulevar Lázaro Cárdenas y bulevar Antonio Quiroga.

¿Cuáles colonias podrían presentar problemas en el suministro de agua?

AguaH detalló que las colonias que podrían tener bajas presiones e intermitencias en el servicio de agua son las siguientes:

San Marcos

Palma Dorada

San Bosco

Benei

Luis D. Colosio

El Chaparral

Los Lirios

Las Veredas

El Mirador

Floresta Villa Sauces

San Francisco

Floresta Villa Fresnos

Zona comercial aledaña.

El organismo aseguró que, si todo transcurre sin inconvenientes, se estima que el cierre podría durar aproximadamente 8 horas, tras las cuales comenzaremos con la recuperación paulatina del servicio para normalizarse por la mañana del miércoles.

Finalmente, Agua de Hermosillo recomendó contar con sistemas de almacenamiento doméstico, como tinacos, para estar preparados en situaciones extraordinarias como esta.