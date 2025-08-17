El organismo operador del agua señaló que podrían presentarse bajas presiones e intermitencias en el suministro del vital líquido.

Esta domingo Agua de Hermosillo informó que más de 40 colonias podrían presentar fallas en el suministro de agua durante el día, esto por un evento electromecánico en los equipos de operación en la zona sur de la ciudad.

Debido a este problema, se tuvo que detener el funcionamiento de los equipos, lo cual provocó la disminución considerable del flujo de agua en la línea de conducción, ya que los tanques de almacenamiento tuvieron que recuperar su nivel.

¿Cuáles colonias se verán afectadas?

El organismo operador del agua señaló que diversas colonias y zonas podrían presentar bajas presiones e intermitencias en el suministro del vital líquido, y estas son:

Chula Vista, Renacimiento, Sierra Clara, Terranova, Vista Real, Adolfo de la Huerta, Cereso, Cuauhtémoc, La Campana, Las Lomas, Real de Minas, Pimas Residencial y Quinta Real, Adolfo López Mateos, Arcoiris, Poetas, El Mezquite, H. Los Lirios, Palo Verde, Olivos, Las Peredas, Y Griega.

Asimismo, Agaves Residencial, Akiwiki, Altamira, Bonanza, Casa Linda, Central de Abastos, Costa del Sol, Hacienda de los Alcatraces, Los Girasoles, Pedregal de la Villa, Quinta del Sol, Santa Anita, Villa Hermosa, Cerro de la Cruz.

También Emiliano Zapata, El Jito, Eusebio Kino, Las Villas, San Pablo, Villa de Seris, Ampliación Las Minitas, Camino del Seri, Fovissste, Senda Dorada, Jardines de Mónaco, Las Praderas, Nacameri, Rosales, Palo Verde, así como sectores aledaños.

Personal técnico y operativo del organismo municipal realiza maniobras en la zona afectada, por lo que esperan que los equipos sean restablecidos en las próximas horas.

Finalmente, Agua de Hermosillo destacó la importancia de contar con sistemas de almacenamiento, como tinacos, para enfrentar situaciones extraordinarias como esta.

Agua H atiende inconformidad por desabasto de agua al norte

La mañana de este domingo habitantes de la Primero Hermosillo cerraron el cruce de Solidaridad y Juan R Galaz. El motivo fue por la falta de agua y de atención a los reportes que han hecho a Agua de Hermosillo.

Tras el diálogo con los inconformes, éstos se retiraron de las vialidades para que el flujo vehicular volviera a la normalidad.