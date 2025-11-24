El organismo operador de agua en Hermosillo informó que se realizan trabajos de reparación al norte y en el centro de la ciudad.

El organismo operador de agua en Hermosillo informó que personal técnico trabaja en una línea de conducción de 18 pulgadas, ubicada en Calzada Santa Cecilia, entre bulevar José María Morelos y Santa Mónica, luego de que esta presentara una eventualidad inesperada.

Para controlar el escurrimiento fue necesario realizar el cierre de válvulas en la zona. Derivado de estas maniobras, Agua de Hermosillo advirtió que se podrán presentar baja presión e intermitencias en el servicio de agua potable en hasta veinte colonias al norte de la ciudad por una duración aproximada de seis horas, en lo que se realizan los trabajos.

Si no surgen contratiempos, al concluir las reparaciones iniciará la recuperación gradual del servicio en las colonias:

Apolo

Benito Juárez

Conjunto Arizona

Jardines

La Primavera

Ley 57

Mártires de Cananea

Virreyes

Atardeceres

Popular

San Diego

CNOP

Lomas de Madrid

Miguel Hidalgo

Carmen Serdán

Eusebio Kino

López Portillo

Rosario I. de Piedra

Jacinto López

Insurgentes

Sector aledaño

Otras colonias quedarán sin agua en el centro

Asimismo, se emitió un segundo comunicado en el que informó que una empresa que participa en las obras del Centro de la ciudad realizará la reparación de una línea de conducción de 4 pulgadas. Como apoyo a estas labores, el organismo procedió a efectuar el cierre de válvulas por un lapso de dos horas en el sector.

Las zonas que registrarán baja presión e intermitencias son: Centenario, La Mosca, Las Palmas, Malecón, San Antonio y sectores aledaños.

Finalmente, Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de los usuarios y recordó la importancia de realizar un uso racional del agua almacenada en tinacos para cubrir las necesidades básicas mientras se restablece el suministro.