Tránsito Municipal anunció que las calles aledañas al templo de San Judas Tadeo, en la colonia Amapolas, permanecerán cerradas este lunes 27 y martes 28 de octubre, de 17:00 a 01:00 horas.

La Dirección de Tránsito Municipal informó que las vialidades que rodean el templo de San Judas Tadeo, en la colonia Amapolas, permanecerán cerradas el lunes 27 y el martes 28 de octubre de 2025, de 17:00 a 01:00 horas, como parte del operativo por la afluencia de feligreses durante la festividad del santo.

El titular de la corporación, Sergio Valdez, precisó que habrá presencia de elementos y apoyos viales para resguardar a las y los peatones, además de un llamado a evitar el consumo de alcohol en la zona y reportar cualquier incidente al 9-1-1.

La festividad de San Judas Tadeo concentra cada año a miles de creyentes que acuden a templos ubicados en zonas habitacionales; la convivencia de alta afluencia peatonal con tránsito local eleva el riesgo de incidentes viales.