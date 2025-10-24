El evento se realizará del 7 al 9 de noviembre en Econatura y ExpoganSonora, con entrada gratuita.

El Ayuntamiento de Hermosillo anunció que va a recibir a miles de visitantes en el Cuarto Festival del Globo 2025, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Econatura y ExpoganSonora, con entrada gratuita para todo el público.

Fernanda Cisneros Rodríguez, la directora de Desarrollo Turístico Municipal, informó acompañada por el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán y el director de la Agencia de Desarrollo Económico, Óscar Gastélum Donnadieu que para esta edición contarán con 20 globos aerostáticos.

Entre ellos tres figuras especiales, de las cuales una ya fue revelada: Bob Espoja. El festival arrancará el viernes 7 de noviembre con la tradicional Noche Mágica, un espectáculo de inflado e iluminación de globos con dos funciones, a las 7:00 y 8:30 de la noche.

Con el propósito de seguir los días 8 y 9 con vuelos libres al amanecer, a partir de las 6:00 de la mañana, y como cada año, el encuentro tendrá un ambiente familiar con atracciones para todas las edades.

“La recomendación es llegar una hora antes, de verdad que es todo un espectáculo, el armado de los globos, el inflado, el amanecer y las fotos que van a poder capturar tanto en la mañana como las de la noche mágica de la tarde, son paisajes diferentes” , describió.

Entretenimiento y novedades para todos

Asimismo, mencionó que el día domingo 9 habrá un show de drones que se llevará a cabo a las 8:30 y a las 10:00 de la noche, se contará con un área pensada en jóvenes con muchos sets fotográficos y se tendrá como novedad el pabellón de la H, creado por diferentes dependencias del ayuntamiento.

Y el corredor gastronómico con más de 30 stands, un mercado regional con productos de la Unión Ganadera y el bazar de emprendedores, además del área infantil Sky Kids Mega, con juegos inflables y paseos gratuitos para niñas y niños.

Sobre las actividades artísticas, el sábado 8 se contará con la participación de Piso 21, a las 10:00 de la noche, el domingo 9 se tendrá el cuarto festival internacional de danza que viene de Panamá y de México, así como Los Apson a partir de las 8 de la noche.

Seguridad y cobertura





Sobre los vuelos libres, la titular de Desarrollo Turístico explicó que dependerá del clima, de los vientos y corrientes de aire, sin embargo, el Ayuntamiento contará con cuatro pólizas de seguro de responsabilidad civil, dos que dan cobertura al evento en Econatura y Expoga, y dos más que cubren los globos.

Por su parte, el directo de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Óscar Gastélum Donnadieu, destacó que el Festival del Globo en Hermosillo no solo representa una experiencia recreativa y visual, sino también un motor de impulso económico y turístico para la ciudad.

Al revelar que la primera edición tuvo alrededor de 25 mil asistentes y una derrama económica de 8 millones de pesos, la tercera edición tuvo cerca de 50 mil asistentes y una derrama económica de 20 millones.

“Y para esta cuarta edición esperamos una asistencia de más o menos 60 mil personas y, por supuesto, una derrama económica mayor a los 20 millones de pesos” , destacó.

Una tradición en crecimiento





El alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, destacó que el festival representa una oportunidad de fortalecer la convivencia familiar y la reactivación económica de la ciudad. Al señalar que el evento forma parte de las actividades que buscan consolidar a Hermosillo como una capital viva y participativa.

Durante su mensaje, el presidente municipal comparó el crecimiento del festival con las tradicionales Fiestas del Pitic y expresó su deseo de que se consolide como un referente nacional, también enfatizó que el Ayuntamiento trabaja para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener la confianza de las familias que acuden cada año.