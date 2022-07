"Es absurdo": Líder de Unión de Usuarios rechaza hermosillenses consuman 400 litros de agua

Ignacio Peinado Luna señaló que es injusto afirmar que todos los hermosillenses desperdician agua cuando es mínima la cantidad de personas que lo hace y no se debería generalizar a toda la población.

HERMOSILLO, SON.- Hermosillo es una ciudad de extremo calor que no debe compararse con otros municipios donde consumen menos aguas pero también las temperaturas son menores, aseveró Ignacio Peinado Luna.

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) apuntó que con la llegada del verano y las altas temperaturas por lógica hay mayor demanda de agua en la ciudad pero decir que cada persona consume 400 litros es exagerado.

“Hermosillo es una ciudad de extremo calor, es inadmisible que nos comparen con otros lugares o municipios donde consumen menos agua pero las temperaturas son muy distintas a las de Hermosillo, el factor de temperatura te obliga a consumir más agua, es sentido común eso. “El director del Agua dice que cada hermosillense consume 400 litros por persona, eso es absurdo y si tenemos una demanda que no creo que sea de 400 litros es mucho más baja y obedece a las altas temperaturas”, dijo.

Peinado Luna señaló que es injusto afirmar que todos los hermosillenses desperdician agua cuando es mínima la cantidad de personas que lo hace y no se debería generalizar a toda la población ya que el problema está en otra parte no en el usuario.

Sin aumento de precio pero sí de cuota

El presidente de la UUH resaltó que aunque no hubo un incremento en el precio del agua, según testimonio de usuarios quienes tenían una cuota fija de 10 a 13 metros cúbicos y pagaban alrededor de 170 pesos hoy en día están pagando el doble.

“No te estiman la cuota mínima, la más baja, al contrario, nosotros hemos venido siendo testigos con los usuarios que llegan a la Unión que les venían estimando una cuota fija razonable, les estimaban 13 metros cúbicos o alguien con 10 metros que ya son 170 pesos y de un de repente les empiezan a cambiar las estimaciones y lo suben a 20-25 metros cúbicos, es lo que está sucediendo” , explicó.

Agregó que actualmente no existen las cuotas mínimas y las estimaciones las elevaron aun cuando los usuarios no utilizan esa cantidad de metros cúbicos, en el verano aumenta la demanda pero no en esos rangos que se cobran.