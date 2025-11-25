Instalarán módulos por toda la ciudad para recabar firmas entre la ciudadanía de Hermosillo; buscan justicia, transparencia y prevenir tragedias como el incendio en Waldo's.

A 24 días del incendio en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo, integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (AEUS) entregaron este martes un manifiesto y un pliego petitorio en el Palacio de Gobierno. La acción forma parte del movimiento por una nueva ley “Primero de Noviembre”, que establecería obligaciones claras para comercios e instituciones en materia de protección civil, simulacros, supervisiones y sanciones en el estado.

Paul Axel Medellín Villalobos, secretario general de la AEUS, explicó en la explanada que este documento también lo presentaron en el Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Hermosillo. En su elaboración participaron organizaciones estudiantiles, colectivos ciudadanos y familiares directos de las víctimas, quienes exigen una investigación transparente y la aplicación irrestricta de sanciones.

El movimiento busca impulsar la "Ley Primero de Noviembre" con el mecanismo y respaldo de una consulta ciudadana, por lo que AEUS iniciará una campaña para reunir 25 mil firmas en 45 días. Sobre el tema, Medellín explicó que habrá un módulo permanente en la plaza Emiliana de Zubeldía, y se instalarán otros en diferentes universidades, además de brigadas los fines de semana en al menos 25 colonias de Hermosillo.

Los estudiantes y familiares recalcaron que la tragedia dejó 24 personas fallecidas y 14 lesionadas, y que, hasta ahora, no se han dado a conocer responsables ni avances claros en la investigación, además que la responsabilidad por la tragedia alcanza a autoridades de los tres niveles de gobierno y a particulares relacionados con permisos, supervisiones y fallas operativas, así como Protección Civil municipal y estatal, Inspección y Vigilancia y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Exigimos verdad con justicia, paz y seguridad, con transparencia y rendición de cuentas. No queremos que pasen años sin responsables. Queremos que esto no quede impune y que no vuelva a repetirse en Sonora”, expresó Medellín, quién también expresó que "no queremos otro Waldo's" ni una repetición de pérdidas de vida similares que sean resultado de actos y omisiones por parte de autoridades y particulares.

Entre las principales peticiones del manifiesto, el representante de los estudiantes destacó:

Justicia plena y rendición de cuentas en todos los niveles de responsabilidad: civil, administrativa, penal y laboral.

en todos los niveles de responsabilidad: civil, administrativa, penal y laboral. Transparencia total en dictámenes , resultados y aplicación de sanciones.

, resultados y aplicación de sanciones. Atención integral a familiares y víctimas lesionadas.

y víctimas lesionadas. Supervisión estricta de escuelas, comercios y toda institución pública o privada con aforo superior a 50 personas.

de escuelas, comercios y toda institución pública o privada con aforo superior a 50 personas. Aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de medidas de prevención.

de medidas de prevención. Creación de un portal público de transparencia sobre inspecciones y dictámenes.

También propusieron declarar cada 1 de noviembre como Día Estatal de la Memoria y la No Repetición, además de construir un memorial para las víctimas con participación de familiares, estudiantes y artistas locales.