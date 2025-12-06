Antonio Astiazarán anunció que en 2026 se destinarán 100 millones de pesos al programa presupuesto CRECES

El Ayuntamiento de Hermosillo avanza en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2026, el cual tendrá como prioridades la rehabilitación de calles y el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua, informó el alcalde Antonio Astiazarán.

El presidente municipal señaló que se busca impulsar proyectos que mejoren la infraestructura hidráulica y garanticen un servicio más estable para la ciudadanía, además de continuar con trabajos de conservación y mejora en las vialidades de la ciudad.

“Se trata de incrementar la inversión en infraestructura, ya sea en mantenimiento de calles, agua potable, tratamiento de aguas residuales o la creación de nuevas rutas que faciliten el riego de áreas verdes” , explicó.

Astiazarán anunció también que para el próximo año se asignará un fondo de 100 millones de pesos al programa presupuesto CRECES, mediante el cual los habitantes pueden participar directamente en la elección de obras y proyectos que beneficien a sus propias colonias.

El alcalde adelantó que en las próximas semanas se presentará el documento final del presupuesto, una vez que se concluyan los análisis técnicos y financieros de cada proyecto.