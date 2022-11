Doña Elisa prepara venta de piñatas para época navideña en Empalme

En el mes de enero termina esta etapa de trabajo y llegan unos meses tranquilos, para en junio comenzar de nuevo a producir las piñatas, con la seguridad de que siempre llevan emoción a la gente.

Desde el patio de su casa en Empalme, cada mes de junio Doña Elisa Pérez Amador comienza a hacer las piñatas que venderá en la temporada navideña, y poco a poco, logra completar unas 250 piezas.

“Hace 30 años vendía juguetes en el tianguis navideño, un día hice dos piñatitas para calar si se vendían ahí, y las vendí, al año siguiente llevé cuatro, y así sucesivamente, hasta que dejé el tianguis y me dediqué de lleno a las piñatas”, platicó.

Después del medio día se sienta a elaborar cuatro o cinco “bolas”, para lo que necesita un globo, trozos de papel periódico y engrudo, hace el trabajo sin prisa, y le gusta iniciar en época de calor para aprovechar el sol fuerte que seca los globos. Tiempo después, su hija Margarita y su nieta Karen les ponen los picos para formar la estrella, que decoran con papel de china y papel metálico.

“Era muy pesado para mi ir al puesto, un día me dijeron ya déjate de esto y me quede haciendo piñatas en la casa, fue por entretenerme y luego se hizo mi negocio, soy viuda desde hace 24 años y con esto me ayudo porque con la pensión que tengo nomás no se hace, pero Dios me ha ayudado mucho, no me puedo quejar” , dijo.

Piñatas llaman la atención en TikTok

En octubre, Karen subió a la plataforma Tik Tok un video de las piñatas, y aunque era muy breve llamaba la atención, sin embargo, por décadas ese negocio no ha requerido publicidad en medios, ya que la gente y las empresas de esta región saben que en esa casa del sector conocido como el Kilómetro 2 venden las piñatas más bonitas, y también los paisanos que visitan Empalme y Guaymas en Navidad, llegan por varias piezas para regresar con ellas a Estados Unidos.

“Cuando más llegan clientes es el mero 23 de diciembre, es la venta fuerte, le gustan mucho a la gente porque piñatas como las de nosotros no hay aquí, el forro figura puras florecitas, lo hacen con corte de papel china y lo van acomodando para que, de las figuras, yo nomás hago las bolas, un globo lleva de ocho a nueve capas y medio kilo de harina, pero están bien duras, batallan para quebrarlas, ya de papel china cada piñata lleva 16 rollos y tres de papel metálico” , explicó.

Doña Elisa tiene 76 años de edad y se despierta a las 4:30 de la mañana porque dice que la cama le cansa. Prepara café, oye los noticieros de radio y su hija ya no le permite hacer tantas labores del hogar, pero le gusta bordar servilletas, tejer y jugar lotería los miércoles con un grupo de amigas del barrio.

“Mi hija ya no me deja hacer nada, mi único negocio es lavar trastes y sacar la basura, los miércoles juego lotería con mis amigas, en diciembre hacemos la posada, ellas llevan dulces y comida, y ya mí me toca la piñata, ahí le echamos dulces y la rompemos” , platicó riéndose.

Además de las piezas de tamaño regular, Doña Elisa, Margarita y Karen hacen piñatas chicas, que compran mayormente profesoras y mamás de niños de escuelas primarias, además de dulceras para las fiestas infantiles.