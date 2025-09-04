El alcalde Antonio Astiazarán encabezó la reunión del Comité de Emergencias para coordinar apoyos, reforzar la prevención en colonias vulnerables y habilitar albergues ante las precipitaciones previstas para este fin de semana en Hermosillo.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, encabezó la reunión del Comité Operativo de Emergencias con el fin de coordinar la asistencia a la población afectada y las medidas preventivas ante los pronósticos de lluvias intensas para este viernes y fin de semana.

Durante la sesión se acordó mantener activos los albergues temporales en los Centros Hábitat de Hermosillo, Miguel Alemán y Bahía de Kino, además de establecer apoyo con el Instituto de Movilidad del Estado para traslados de personas en caso de contingencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar traslados a Bahía de Kino, abstenerse de ingresar al mar y mantenerse atentos a comunicados oficiales. También se informó que podría cerrarse el bulevar Paseo Río Sonora, entre Solidaridad y Quiroga, si las condiciones lo requieren.

Asimismo, se pidió reportar emergencias a la línea 911 y colaborar en el acopio de alimentos no perecederos y productos de limpieza destinados a familias que lo necesiten.

Acciones en colonias y vialidades

En la colonia La Caridad se colocaron sacos de contención en zonas de riesgo, mientras que Salud Pública Municipal inició una jornada de atención para prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Agua de Hermosillo desplegó cuadrillas para destapar drenajes azolvados, aunque los trabajos dependen de que las lluvias cesen temporalmente. En paralelo, la Dirección de Infraestructura y empresas privadas trabajan en la rehabilitación de vialidades afectadas en áreas urbanas y rurales.

El Ayuntamiento instruyó a dependencias como Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos, Protección Civil, DIF Hermosillo y Servicios Públicos a mantenerse de guardia y atender reportes ciudadanos. La Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático también puso a disposición vehículos y grúas para apoyo en zonas críticas.