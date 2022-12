Hermosillenses llenan de vida el Tianguis de Los Olivos

Con cerca de 500 puestos de venta al aire libre, ya sea en la baqueta, en cocheras de casas o en las cajuelas de automóviles, el Tianguis de los Olivos se ha convertido en el motor de economía para muchas familias del sur y otros sectores de Hermosillo.

Tan sólo llegar a ese tradicional espacio ubicado por la calle Toboso Amarillo, es una autentica aventura, pues a la par de cientos o miles de petaones que circulan cada fin semana, hay que enfrentar las complicaciones propias de la apretada circulación de autos y unidades de transporte urbano.

Al llegar al sitio, de manera inmediata se siente la esencia misma del lugar, puestos de venta de ropa usada por un lado, por el otro venta de artículos eléctricos, más adelante puestos de comida, entre otros.

Leonardo Valencia Castillo, con 13 años como vendedor en este tianguis, es el primero en acceder a platicar, a las puertas de su viejo automóvil que utiliza como centro de venta.

“Decidí instalarme a trabajar aquí, principalmente porque que es el que me queda más cerca de mi casa y no batallo tanto, no gasto tanta gasolina, y lo que más me gusta de aquí es que me compren y traer buena mercancía” , comentó Valencia Castillo.

Reveló que últimamente no ha logrado traer buena mercancía, ya que ha sido víctima de robos afuera de su casa, sin embargo refirió que antes de iniciar la entrevista logró vender maletas y otros artículos.

“En términos generales me siento a gusto en este espacio, nos conocemos y convivimos todos los locatarios, y los clientes se saludan, son muy amables” , señaló Leonardo Valencia.

Caso muy diferente es el de Cinthya Lopez Martinez, quien dijo que a pesar de haber ya trabajado en la venta en otros espacios, es la primera vez que acude a Los Olivos.

“En estos momentos cuento con ropa extra, tengo mercancía que se puede vender, y siento que aquí es un lugar donde creo que se puede vender y generar un poco de dinero para nuestros gastos, siento que viene mucha gente aquí” , comentó la vendedora de ropa.

Comentó que la principal diferencia con otros tianguis es que, mientras en otros las personas tratan de regatear los precios a los vendedores, en Los Olivos no sucede así y realizan la compra a los precios ofrecidos.

José Ramon Fierro Lechuga, cuenta con 6 años de experiencia en este lugar, y junto con su esposa ofrecen una amplia gama de productos como ropa, juguetes y algunos artículos para el hogar.

“Llegamos cada domingo y nos instalamos desde las 05:00 horas y estamos hasta las 13:00 horas, a esa hora nos vamos y en el transcurso del día vendemos de todo, no hay nada en especial, puede ser zapatos, camisas, no venimos mucho, pero cuando menos sacamos para los gastos” , dijo Fierro Lechuga.

En su caso comentó que lo que más buscado por los clientes son los zapatos y la ropa baratos pero de calidad.

Continuando con el recorrido por este tradicional tianguis hermosillense, no podían faltar los puestos de venta de fruta y verdura, en este caso atendido por el joven Jesús Omar Javalera Gonzalez.

“Nosotros llegamos de San Pedro, allá cosechamos nuestros productos y venimos al Tianguis de los Olivos para ofrecer a los habitantes del sector, donde las personas son muy amables y las ventas son muy buenas” , contó.

Un espacio que llamó la atención es el de Gonzálo Guvera Garcia, quien cada fin semana ofrece a los hermosillenses artículos eléctricos, como conexiones, cajas de medidores de luz, entre otros.

“Esto lo hago como un complemento para la economía de mi familia, normalmente trabajo entre semana, y esto es algo adicional por la situación económica que se vino y decidimos trabajar un rato aquí” , dijo Guevara Garcia.

De acuerdo a su experiencia de 6 años en el lugar, mencionó que a las personas le gusta acudir al tianguis, ya que se puede encontrar de todo desde un tornillo hasta accesorios para sus casas y a precios muy accesibles.