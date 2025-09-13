El Mercado Municipal #1 en Hermosillo se convierte en un símbolo de tradición y seguridad con su reapertura.

Tras años de espera y una rehabilitación que estuvo a punto de fracasar por el deterioro estructural, el Mercado Municipal #1 volvió a abrir sus puertas ayer viernes, convertido en un espacio renovado y fortalecido que conserva su valor histórico y reafirma su papel como corazón gastronómico de Hermosillo.

La rehabilitación no fue sencilla, aseguró Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo estatal, durante un recorrido por el mercado entre los comercios que ya estaban instalados.

"Recordemos que el techo, cuando se iba a iniciar la obra, no había planos de nada, fue prácticamente entrar a ciegas y cuando ya se dieron cuenta en el techo de 34 vigas que se pensaban cambiar, al final fueron 314" , precisó.

Así como fracturas en las paredes y enjarres de 10 centímetros que obligaron a una reconstrucción total, con diferentes técnicas para conservar el patrimonio histórico. En un momento, el inmueble estuvo a punto de colapsar y requirió maniobras especiales.

La funcionaria también se tomó el tiempo de saludar a los 25 comerciantes que ya se encuentran instalados en sus locales y dialogar con ellos sobre el proceso de rehabilitación, en un ambiente marcado por la expectativa de recuperar la vida cotidiana en el mercado.

"El presupuesto total fue de 120 millones porque fue reconstruir absolutamente todo, pero conservando el edificio, tuvieron que traer una malla que fue la misma que usaron para remodelar la Catedral de Notre Dame" , mencionó.

Por primera vez en un siglo, el mercado cuenta con dictámenes completos de Protección Civil para garantizar la seguridad de los comerciantes y visitantes. Con ello, el inmueble revive como símbolo de tradición y punto de encuentro de Hermosillo.

