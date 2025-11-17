Su rutina inicia antes de que el sol termine de subir. Revisa su equipo, limpia el diábolo y practica un par de trucos que ya forman parte de su sello.

Desde hace seis años, Jesús Felipe Domínguez Ruíz ha encontrado en los cruceros de la ciudad un escenario abierto donde el semáforo marca no solo el ritmo del tráfico, sino también el pulso de su vida. Todos lo conocen como 'El Caborca', un joven artista circense que aprendió a dominar el diábolo el yoyo chino hasta convertirlo en su herramienta de trabajo.

Su rutina inicia antes de que el sol termine de subir. Revisa su equipo, limpia el diábolo y practica un par de trucos que ya forman parte de su sello: lanzamientos altos que parecen desafiar la gravedad y giros que ejecuta con una precisión que sorprende a quienes se detienen a observarlo. No tiene reflectores ni telón de fondo; solo el asfalto caliente, el ruido de los motores y unos cuantos segundos mientras el semáforo permanece en rojo.

El Caborca descubrió el arte circense desde pequeño y siempre sintió interés hacia el, sin embargo, no fue hasta de adulto que tuvo su primer acercamiento al arte circense, comenzó a tomar cursos, fue perfeccionando su técnica hasta que decidió dedicarse de lleno a este oficio.

“Fue una decisión muy difícil, fue luchar contra el que dirán, mis amistades, mi familia, pero yo decidí pagar talleres para prender. Hasta ahora puedo decir que atenerme ha valido la pena porque desde que empecé en esto me ha ido excelente” , mencionó.

Aunque la jornada pueda parecer repetitiva, para él cada cruce es distinto. Hay días buenos, días cansados y días en los que el público parece mirar más que nunca. Lo que no cambia es la sensación de libertad que le provoca el arte. 'Aquí me siento yo', suele decir, además asegura que dedicarse a este oficio va más allá de solo hace malabares también es marca la diferencia una sonrisa, un gesto de agradecimiento, un movimiento que haga más ligero el día de alguien.

A pesar de los retos que implica vivir del espectáculo callejero, El Caborca sueña con profesionalizarse, tomar talleres y presentarse algún día en espacios más grandes, quizá incluso enseñar a otros jóvenes que, como él, encuentren en los malabares una oportunidad.

Mencionó que admira a artistas como 'El Niño Malabar', El Capri y Azul, de quienes, aseguró, también ha aprendido, y se considera afortunado de haber coincidido con ellos en su camino creativo.

Señaló que hace algunos años no era tan sencillo aprender como lo es ahora gracias al acceso a internet, por lo que considera que las nuevas generaciones interesadas en el arte circense deberían aprovechar esta ventaja.

Por ahora, su historia sigue escribiéndose cada vez que el semáforo se tiñe de rojo. En esos instantes, Jesús Felipe levanta el diábolo, respira hondo y convierte un simple alto en un pequeño acto de magia urbana.