Para aumentar el número de puntos fijos de recolección de basura en Hermosillo, la dirección de Servicios Públicos Municipales informó que se planea terminar el año con 10 ubicaciones.

Sergio Pavlovich Escalante, el titular de la dependencia, explicó que uno de los proyectos es ampliar los puntos fijos de recolección, ya que actualmente cuentan con cinco en la ciudad.

“Queremos ver si lo podemos terminar este año con 10, vamos a ir uno por uno y tenemos el próximo previsto en Real del Carmen, entonces sí queremos aumentar estos puntos” , aclaró.

Asimismo, se aprovechará la entrada de nuevas unidades eléctricas para reforzar este esquema, mientras que se definen las próximas ubicaciones en sectores que requieran apoyo en la recolección de residuos.

De acuerdo con datos recientes, cada 15 días estos puntos fijos reciben entre 350 y 400 toneladas de basura en la suma de todos juntos, lo que equivale a más de 800 toneladas al mes.

La mayoría de los desperdicios provienen de domicilios que por alguna razón no se entrega en las rutas de recolección, por lo que se utilizan estos espacios como medida de apoyo para los ciudadanos.

“Muchas veces gente que a lo mejor no espera que pase el transporte recolector o tiene algún convivio, alguna fiesta, son residuos sólidos urbanos, en su mayoría, porque es esa parte lo único que podemos recibir” , explicó.

Con la ampliación a 10 puntos fijos, el Ayuntamiento de Hermosillo busca reducir la disposición inadecuada de residuos en lotes baldíos, arroyos, y ubicaciones que han generado problemas de contaminación y obstrucción de pluviales.

De esa manera, se pretende brindar un servicio más accesible y al mismo tiempo reducir focos de contaminación que afectan tanto vecinos como al entorno urbano.