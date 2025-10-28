Ana Sofía Lanczyner hizo un llamado a la población para aprovechar esta oportunidad de recibir atención médica de calidad y gratuita.

El Dr. Vagón, 'El Tren de la Salud', se encuentra en Hermosillo ofreciendo servicios médicos gratuitos a la población hasta el próximo 31 de octubre, con el objetivo de acercar atención integral a la ciudadanía.

Los servicios disponibles se incluyen pruebas de laboratorio, consultas ginecológicas, pediátricas, geriátricas, atención dental, mastografías, asesoría nutricional, atención para personas con diabetes y adaptación de lentes.

Ana Sofía Lanczyner hizo una invitación a la ciudadanía para que acuda a aprovechar los servicios que ofrece el Dr. Vagón durante su estancia en Hermosillo, resaltando que se trata de una oportunidad para recibir atención médica de calidad y completamente gratuita.

"Invitamos a toda la ciudadanía, pase a la caseta, el guardia le indicará dónde está el Tren vengan temprano por su ficha de atención médica tenemos consultas y medicamentos para toda la familia" ,expresó.

La atención se brinda sin necesidad de identificación ni documentos previos, por lo que cualquier persona interesada puede acudir directamente al lugar.

El tren se encuentra ubicado en la calle Pilares número nueve, en el patio de Ferromex; los asistentes solo deben llegar a la caseta y solicitar al guardia el acceso.

Tras su paso por Hermosillo, el Dr. Vagón continuará su recorrido hacia el sur del estado, donde su próxima parada será en el municipio de Guaymas, para seguir brindando atención médica gratuita a la población sonorense.

