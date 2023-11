Compañeros le rociaran gasolina y le prenden fuego

"Un compañero me tiró gasolina y otro me prendió" afirmo la victima

"Estábamos en una clase y un compañero me tiró gasolina y uno que traía un encendedor me prendió" , contó Cristian, un joven de 18 años quien fue atacado dentro de las instalaciones de la Escuela de Mecánica Automotriz CEDVA, plantel Texcoco.

A través de un video difundido en la cuenta de X de Carlos Jiménez, el joven narró que luego de que le rociaran gasolina y otro le prendiera fuego a su pantalón, las llamas se extendieron rápidamente por su cuerpo, por lo que una de sus compañeras trató de auxiliarlo.

"Una compañera traía su chamarra y me empezó a pegar para que se me bajara el fuego y el maestro me echó agua. Me quité el pantalón rápido y me tiré al suelo" , detalló el estudiante de mecánica.

Tras mitigar las llamas, la ambulancia se tardó casi 30 minutos en llegar al centro educativo.

Luego de que Cristian fuera internado en un hospital, se determinó que el joven sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, además de los genitales.

Fiscalía del Edomex abre investigación por ataque.

La familia de Cristian afirmó que después de la agresión ningún directivo de la escuela de mecánica se ha presentado a la clínica donde se encuentra internado, ni le ha ofrecido algún tipo de ayuda. Tampoco sabe quiénes son los dos supuestos agresores.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se inició una investigación en la Fiscalía Regional de Texcoco por lo ocurrido el sábado 18 de noviembre y para fortalecer las indagatorias se dio vista a la Fiscalía de Asuntos Especiales.