Hermosillenses acuden por uniformes escolares para el regreso a clases

Más de una hora estuvieron esperando padres y madres de familia en los puntos de canje para recibir sus uniformes de invierno este lunes en la capital sonorense.

Desde temprana hora, el centro de Hermosillo se vio abarrotado de padres que buscaban recibir este apoyo por parte del Gobierno del Estado, el cual consta de un pants, una playera, chamarra y tenis.

“ Hoy inicia formalmente el canje de los cupones con los uniformes, pues ya ves la respuesta de la gente, ya los estaban esperando, y ahora como es el inicio de clases también, ya los papás quieren mandar a los niños con el uniforme nuevo “, comentó Rey Iván Romero Barrón, propietario de “El Rey” Uniformes.

Las madres de familia en su mayoría refirieron como un buen apoyo la entrega de uniformes escolares, sin embargo hicieron dos observaciones: mala organización y entrega tardía.

“ E stá bien, sólo que nos los hubieran entregado al iniciar el ciclo, no ahorita ", mencionó Alma Arvayo Cortés.

Por su parte, Marta López, que hacía fila para canjear su cupón en el punto de la calle Guerrero, entre Doctor Noriega y Morelia, compartió que la organización no le agradó.

“ Muy mala organización, donde quiera que vayas y están repartiendo uniformes es lo mismo, la fila está larguísima, en el mercado el Sahuaro da la vuelta ”, opinó Marta.

En su mayoría las madres de familia compartieron que acudieron el primer día de entrega de uniformes por el temor de que se fueran a terminar, sin embargo Rey Iván, Coordinador de uno de los puntos de entrega, aseguró que este escenario no se presentará.

“ No se asusten, hay muchísimos uniformes, tenemos un mes de este 9 al 15 de febrero para la entrega, hay suficientes. Para este primer día me trajeron 1500 a mí, pero igual está llena la bodega y a como se vayan desocupando me la vuelven a llenar ”, agregó el propietario de “El Rey” Uniformes.

Las entregas se llevarán a cabo desde el 9 al 15 de enero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Según la información de la Secretaría de Educación y Cultura, se invirtieron 464 millones de pesos en este programa en beneficio de 462 mil 776 estudiantes.

Puntos de entrega en Hermosillo: