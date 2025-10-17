Se unieron para garantizar acceso a agua limpia y segura en dos escuelas primarias del norte de la ciudad.

Más de mil alumnos de dos escuelas primarias del norte de Hermosillo ahora cuentan con acceso a agua segura, limpia y de calidad gracias a la donación de una planta purificadora por parte del Club Rotario Hermosillo Del Sol.

La entrega se realizó con la participación del titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, y Gabriela Petterson Rosas, presidenta del Club Rotario, quienes constataron el correcto funcionamiento del equipo que beneficiará a los estudiantes de las primarias “Rafael Santacruz Reyes” y “Pedro Fructuoso Padilla Méndez”.

Una alianza que impulsa el desarrollo educativo

Froylán Gámez destacó la importancia de la colaboración entre gobierno y sociedad civil organizada:

"Cuando se unen esfuerzos, los resultados llegan a donde más se necesita. Siempre es satisfactorio ver cómo la solidaridad de la sociedad civil mejora la vida de las comunidades escolares."

El funcionario señaló que este tipo de iniciativas forman parte de la visión del gobernador Alfonso Durazo y de la presidenta Claudia Sheinbaum, de ofrecer opciones saludables que contribuyan al desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

Características de la planta purificadora

El equipo donado está habilitado para purificar agua mediante ósmosis inversa, con capacidad de generar 800 litros diarios, suficientes para cubrir el consumo de los estudiantes y docentes de las dos escuelas.