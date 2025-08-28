Originario de Hermosillo y residente del asilo Juan Pablo II, don Luis Matías Acuña Luján comparte recuerdos de una vida marcada por la religión, el trabajo, la familia y anécdotas que aún relata con humor.

Desde los cinco años, la vida de don Luis giró en torno a la religión. El padre Juan María Navarrete lo llevó al seminario, donde su juventud transcurrió en una disciplina estricta, enfocada en la iglesia.

Más tarde, trabajó durante 22 años en la compañía americana Anderson Clayton, aunque siempre supo que estaba preparado para ser misionero: “La vida enseña mucho, pero nuestro Señor nos da libre albedrío para caminar”, afirma.

Don Luis se casó con Josefina, quien falleció joven, dejándolo viudo. “Nunca me volví a casar. Dios me bendijo con tres hijos: un contador en Hermosillo, una hija en Empalme y la más chica en Tijuana. Tengo nietos y bisnietos, una familia prolífica, gracias a Dios”, comparte con orgullo.

Pasatiempos y vida en el asilo

Aunque ya no sale del asilo Juan Pablo II, mantiene comunicación constante con su familia. Allí encontró nuevos pasatiempos que lo llenan de satisfacción: colorear y resolver sopas de letras. “Coloreo muy rápido, a pulso, sin regla ni escuadra, y me siento orgulloso de mis trabajos”, cuenta entre sonrisas.

Entre sus recuerdos más significativos está su visita a la Basílica de Guadalupe, donde asegura haber vivido un milagro al contemplar la imagen de la Virgen como si brillara en oro y piedras preciosas.

Pero también recuerda momentos inesperados: “Una vez en México me llevaron a un lugar llamado El Patio. De pronto apareció Tongolele y terminé bailando con ella. Cuando regresé, el padre Navarrete me dio un coscorrón que todavía me duele”, relata divertido.

Con motivo del Día del Abuelo, don Luis comparte una enseñanza:

“Un abuelo es un repertorio para los nietos. Ellos pueden acudir a nosotros y encontrar experiencias que les abren la mente y el entendimiento. No somos santos, todos somos pecadores, pero tenemos la responsabilidad de orientar con amor y ejemplo”.

Con 92 años de vida, don Luis resume su camino con gratitud:

“Le doy gracias a Dios porque siempre me ha acompañado. Eso es lo que me ha permitido vivir tantos años con alegría y felicidad”.