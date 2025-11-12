El sindicato exige educación gratuita, solución al tema del ISR, justicia para las víctimas del 1 de noviembre y cumplimiento del convenio laboral 2025.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) llevó a cabo una manifestación simultánea en distintos puntos de Hermosillo la mañana del martes, como parte de una movilización estatal para exigir educación gratuita y atender diversas demandas laborales. La jornada fue encabezada por su secretario general, Cuauhtémoc Nieblas Cota.

El cruce del bulevar Luis Encinas y la avenida Rosales fue bloqueado temporalmente como parte de las acciones, además de la colocación de dos lonas con mensajes alusivos: una sobre el puente del bulevar Abelardo L. Rodríguez y otra en el Cerro de la Campana.

Nieblas Cota explicó que la movilización forma parte de un llamado por la educación gratuita en la máxima casa de estudios, con fundamento en el artículo tercero constitucional.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentra la solución inmediata al conflicto del ISR, el cual —según denunciaron— afecta directamente los ingresos del personal académico. Nieblas Cota aclaró que los docentes no se oponen a cumplir con sus obligaciones fiscales, sino que señalan errores administrativos anteriores que derivaron en descuentos indebidos de hasta el 30 por ciento en sus salarios.

Asimismo, el STAUS propuso la implementación de un programa de recuperación salarial para contrarrestar el aumento en el costo de vida y los topes impuestos a nivel nacional.

"El 4 por ciento que se autorizó no alcanza ni para compensar la inflación, y eso pone en riesgo nuestra revisión salarial del próximo año" , señaló el dirigente sindical.