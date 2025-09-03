La dependencia municipal informó que se estará recibiendo alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza.

Ante las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad, el DIF Hermosillo ha habilitado centros de acopio para recibir artículos de primera necesidad en varios puntos de la capital sonorense.

El DIF Hermosillo informó que se estarán recibiendo alimentos no perecederos como lo es el arroz, frijol, atún, sopas, entre otros.

Para la higiene personal papel higiénico, jabón, pasta dental, toallas femeninas, etc.

Asimismo, artículos de limpieza como cloro, escobas y trapeadores. También se recibirán pañales para niños y adultos, y aguas embotelladas.

¿Dónde se estarán recibiendo?

DIF Hermosillo: Av. Prof. Gustavo Hodgers 56, Col. Modelo.

Av. Prof. Gustavo Hodgers 56, Col. Modelo. Casa Galilea: Tepic 8, Col. Palo Verde, Hermosillo.

Tepic 8, Col. Palo Verde, Hermosillo. CADI: 13 de septiembre y Ricardo Flores Magón en Poblado Miguel Alemán.

Los centros de acopio estarán recibiendo los artículos de lunes a viernes en un horario de 8:00 horas a 15:00 horas.