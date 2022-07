Día Mundial del Ebook: hermosillenses prefieren el libro tradicional

Este 4 de julio se celebra el Día Mundial del Ebook o Libro Electrónico, el cual aún no se encuentra en la preferencia de los lectores hermosillenses, según un sondeo en varias librerías de la ciudad.

En Hermosillo hay alrededor de 23 librerías, entre las que se encuentran algunas católicas y de otras religiones, así como de temas específicos; de este número sólo dos ofrecen libros electrónicos.

Juan, vendedor de una librería ubicada en una plaza comercial, mencionó que en esta sí manejan los ebooks pero las personas aún no están familiarizadas con este formato o prefieren el libro tradicional.

Realmente sí hay una evidente preferencia por los libros en físico; sí los manejamos y tenemos un proceso para la adquisición de los libros electrónicos, pero no son muy requeridos, es mínima la cantidad que los busca de esta manera. Yo la verdad nunca he tenido que darle seguimiento a una persona para la compra de un libro electrónico; de repente alguien pregunta por un libro y les decimos que está en electrónico y no les interesa