Una mujer de 37 años intentó golpear a su madre luego de que ésta se negara a darle 500 pesos en efectivo.

Según el informe policial, una mujer identificada como Alejandra 'N' de 37 años fue detenida en la colonia 4 de marzo, luego de intentar agredir a su madre.

La Policía Municipal de Hermosillo registró el incidente en la calle Vicente Mariscal el pasado sábado alrededor de las 8:25 horas, luego de que una mujer de 69 años reportara que su hija se molestó con ella por negarle 500 pesos en efectivo.

La afectada señaló que, luego de negarse a entregarle el dinero, su hija quiso quitárselo a la fuerza, intentando agredirla.

La presunta agresora fue detenida por autoridades para que responda por el delito de violencia familiar.