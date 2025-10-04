La Policía Municipal de Hermosillo detuvo a Jesús Enrique “N”, de 22 años, tras mantener encerrada por varias horas a su pareja en una vivienda de la colonia Las Palmas, en Miguel Alemán.

De acuerdo con el parte, a las 09:45 horas de ayer se atendió un reporte de un hombre agresivo en un domicilio ubicado en el cruce de Las Palmitas y Trinidad Sánchez Leyva, en la colonia Las Palmas, en Miguel Alemán.

Según la corporación, al arribar los agentes escucharon a la víctima, mujer de 33 años, quien gritó que se encontraba encerrada y que no le permitían abrir.

Con esa manifestación, los oficiales ingresaron, rescataron a la mujer y procedieron a la detención del señalado para su puesta a disposición.

De acuerdo con la Policía Municipal de Hermosillo, los hechos quedaron asentados en el informe correspondiente.