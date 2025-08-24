Agentes de la Policía Preventiva de Hermosillo sorprendieron a un hombre que removió láminas del techo de una tienda de conveniencia en la colonia Altares

Detienen a hombre de 31 años por robar mercancía de una tienda de conveniencia. En una bolsa llevaba: varias cajetillas de cigarros, chocolates, chicles y un frasco de café.

La Policía Preventiva de Hermosillo informó en el comunicado de hoy 24 de agosto, que ayer detuvieron a Jonathan Daniel “N” de 31 años de edad, a las 3:47 horas en la colonia Altares.

Los agentes municipales sorprendieron al hombre, quien primero desprendió las láminas del techo del local de una tienda de conveniencia ubicado en las calles López Riesgo y Topógrafos.

El objetivo de remover el techo, era entrar y apoderarse de mercancía, lo que echó en una bolsa fueron cigarros, golosinas y un frasco de café. El hombre fue turnado a la autoridad investigadora.